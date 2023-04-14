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Merdan Yanardağ’a hapis cezası

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a ‘Düzenin mafyalaşması’ başlık yazısı nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 19:36
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Merdan Yanardağ’a hapis cezası

Merdan Yanardağ’a hapis cezası
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İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a ‘Düzenin mafyalaşması’ başlıklı yazısı nedeniyle 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme cezayı daha sonra Yanardağ’ın aynı suçu birden fazla kez işlediği iddiasıyla 1/4 oranında artırarak 7 ay 15 güne çıkardı.

Mahkeme Yanardağ’ın yazısında “Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve devletin kurumlarını aşağıladığı”nı iddia etti. Karara İstinaf yolu açık.

"TAMAMEN SİYASİ ANALİZ VE ELEŞTİRİ"

Yanardağ savunmasında yazısının tamamen siyasi analiz ve eleştiri mahiyetinde olduğunu, hem hükümeti hem de toplumu uyardığını söyledi. Devlet-iktidar ayrımına yazı boyunca özenle uyduğunu söyleyen Yanardağ kapitalizm eleştirisinde daha önceki iktidarlar döneminde de benzer olaylar yaşandığını, Sedat Peker’in geçmişte muhalif grupları tehdit ettiğini ve aşağılama kastı olmadığını beyan etti.

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