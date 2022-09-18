Merdan Yanardağ’dan kendisini hedef alan Erdoğan’a yanıt: Mustafa Kemal'i mi yargılayacaksınız?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tabii bunların üzerine gitmemiz lazım" ifadeleriyle kendisini hedef aldığı gazeteci Merdan Yanardağ, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Mustafa Kemal'i mi yargılayacaksınız?" diye sordu.

Yanardağ, şunları söyledi:

"MUSTAFA KEMAL'İ Mİ YARGILAYACAKSINIZ?"

1- M. Kemal Atatürk, Nutuk'da şöyle diyor: "Osmanoğulları, Türk Milletinin hakimiyet ve saltanatına zorla el koymuşlardı (vaziülyed olmuşlardı). Bu tasallutlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdir. Şimdi de, Türk Milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek... "

2- Atatürk, Nutuk'da şöyle diyor: "... hakimiyet ve saltanatını isyan ederek bilfiil eline almış bulunuyor. Mevzubahis olan, millette hakimiyet ve saltanatını bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meseslesi değildir. Mesele zaten emrivaki olmuş bir hakikatti ifadeden ibarettir."

3- Mustafa Kemal Atatürk, Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'i ve Damat Ferit iktidarını ise çok ağır bir dille, kanıtlarını ortaya koyarak eleştiriyor. Ona "hain" ve "sefil" diyor. Mustafa Kemal'i mi yargılayacaksınız?