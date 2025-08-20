Merih Demiral sürprizi! Süper Lig devine imza atacak: Uçağının ne zaman ineceği bile belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Akşam
Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral şaşırtan bir karar aldı. Suudi ekibinde mutlu olduğu bilenen Merih Demiral, yeniden Trendyol Süper Lig'e dönüyor. İşte detaylar...

Milli futbolcu Merih Demiral için transferde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de sürdüren 27 yaşındaki savunmacı, takımdan ayrılıyor. Tercihini Süper Lig'den yana kullanan Merih Demiral, büyük bir sürprize hazırlanıyor.

MERİH DEMİRAL SÜPER LİG'E DÖNÜYOR!

Akşam'da yer alan habere göre; Merih Demiral'ın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Bununla birlikte oyuncunun hangi takıma transfer olacağı da duyuruldu. Yeniden Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Merih Demiral'ı kadrosuna katmak isteyen Süper Lig devinin çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

MERİH DEMİRAL KISA SÜRE İÇERİSİNDE İSTANBUL'A GELECEK

Merih Demiral için çıkan haberin detaylarında, transfer hareketliliğin tam gaz sürdüğü Fenerbahçe'de, başarılı savunmacının isminin gündemin ilk sırasına oturduğu iddia edildi.Başarılı oyuncu için sarı-lacivertlilerin, Al Ahli ile anlaşma zemini aradığı ve Merih'in de transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Transferin önümüzdeki günlerde sonuca ulaştırılacağı ve Merih'in resmi sözleşme için İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

