Merih Demiral yeni takımına imzayı attı. Kazanacağı rakam dudak uçuklattı

Merih Demiral Al-Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milli stoper 3 yıl için toplam da 36 milyon Euro kazanacak

Merih Demiral yeni takımına imzayı attı. Kazanacağı rakam dudak uçuklattı

Uzun zamandır adı Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral pek çok yıldızın yaptığı gibi Suudi Arabistan’ın yolunu tuttu.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Milli futbolcu Robert Firmino Riyad Mahrez gibi yıldızları kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

36 MİLYON EURO KAZANACAK
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Atalanta Merih Demiral transferinden 18 milyon Euro bonservis kazanacak Merih Demiral ise 3 yıl için toplam da 36 milyon Euro kazanacak.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Atalanta ile 25 maça çıkan Merih Demiral bu maçlarda gol kaydedemezken takımını 1 asistlik katkı sağladı.

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