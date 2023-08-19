Merih Demiral yeni takımına imzayı attı. Kazanacağı rakam dudak uçuklattı

Uzun zamandır adı Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral pek çok yıldızın yaptığı gibi Suudi Arabistan’ın yolunu tuttu.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Milli futbolcu Robert Firmino Riyad Mahrez gibi yıldızları kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

36 MİLYON EURO KAZANACAK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Atalanta Merih Demiral transferinden 18 milyon Euro bonservis kazanacak Merih Demiral ise 3 yıl için toplam da 36 milyon Euro kazanacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atalanta ile 25 maça çıkan Merih Demiral bu maçlarda gol kaydedemezken takımını 1 asistlik katkı sağladı.