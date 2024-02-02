IMF’den erken faiz indirim mesajı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankalarının para politikasında erken gevşeme riskinin "biraz geride kalma" riskinden daha yüksek olduğunu söyledi.

Erken gevşemenin zamanlamasını vurguladı.

Dünya ekonomisinin bir yıl öncesine göre korkulandan daha dirençli olduğunu kanıtladığını söyleyen Georgieva, enflasyonun tahmin edilenden daha hızlı düştüğünün görüldüğünü belirtti.

Georgieva, 'bulutlar azalsa' da dikkat edilmesi gereken birçok risk olduğunu söyleyerek, jeopolitik risklerin devam ettiğini vurguladı.

"ABD'NİN GEVŞETME ZAMANLAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Faiz oranlarının gereğinden uzun süre yüksek tutulmasının bir risk olduğunu söyleyen Georgieva, "Bu sadece ABD ekonomisi için bir risk değil, aynı zamanda küresel ekonomi için de bir risk" ifadelerini kullandı.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMASI "BİRKAÇ AY MESELESİ"

Fed'in duruşunun dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi durumunda işin henüz tamamlanmadığını fakat sona yaklaşıldığının fark edileceğini söyleyen Georgieva, bankanın faiz oranlarını düşürmeye başlamasının "birkaç ay meselesi" olduğunu paylaştı.