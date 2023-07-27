Merkez Bankası Başkan "Faiz sebep enflasyon sonuç" tezi sorusuna cevap vermedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi biliminde yer almayan “Faiz sebep enflasyon sonuç” teorisi sorulan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yanıt vermedi.

Merkez Bankası Başkan "Faiz sebep enflasyon sonuç" tezi sorusuna cevap vermedi

Bugün, yılın üçüncü enflasyon raporu tanıtımında konuşan Erkan, FOX Haber muhabiri Beril Ötkan’ın “‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ tezini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Faiz sebep, enflasyon sonuç mudur” sorusuna yanıt vermedi.

MB başkanı, muhabirin itirazı üzerine “Çok kalabalığız, herkese hakkaniyetli gitmek istiyorum” diye cevap vererek başka bir soruyu yanıtladı.

Daha sonra da “Merkez Bankası başkanı olarak benden hiçbir zaman bir siyasi açıklama almayacaksınız. Hiç uğraşmayalım o yüzden sorularda arkadaşlar” dedi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan’ın teorisi doğrultusunda hareket eden MB, kur krizini tetikleyen 2021 eylül-aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından faiz oranı yüzde 14’e çekilmiş ve Ocak 2022 itibariyle indirime ara vermişti.

Daha sonra MB, Ağustos 2022’de yüzde 80’i aşan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekmişti. Banka bu indirimi ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek yapmıştı. Benzer gerekçelerle eylülde 100, ekimde 150 baz puanlık indirim gelmişti.

22 Ekim 2022’de bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız” demişti.

Kasımdaysa faiz 150 baz puan daha düşürülerek yüzde 9’a yani ‘tek haneye’ çekilmişti.

Bir süre yüzde 9’da kalan faiz, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra 8,5’e indirildi.

Sonraki dört aydaysa faiz sabit bırakılmıştı.

Ekonomide yeni bir model deneyip başarısız olan iktidar, seçim öncesi para politikasını değiştirmektense piyasa dışı düzenlemeler ve MB’nin ‘arka kapı’ satışlarıyla TL’deki değer kaybını yavaşlatmaya çalışıyordu.

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ bekleniyordu.

MB de son iki toplantıda faizi artırırken ekonomistler bu artışı yetersiz ve eksik buluyor.

İlgili Haberler
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası Başkanı: Enflasyon kısa vadede yükselecek. 2025'te düşecek
Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Vefaspor'da yeni dönem Spor
Vefaspor'da yeni dönem
Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu Magazin
Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu
Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız, umutlarını yok ettiniz, bahçeleriniz bahar görmesin Güncel
Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız, umutlarını yok ettiniz, bahçeleriniz bahar görmesin
Sokak ropörtajında tartışma yaratan sözler Güncel
Sokak ropörtajında tartışma yaratan sözler
Ayıya 'gel ula gel' diye seslendi. Korkan ayı ormana daldı Güncel
Ayıya 'gel ula gel' diye seslendi. Korkan ayı ormana daldı
Türk mitolojisinin esrarengiz Anası. Ay ışığından hamile kalan Alankova Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinin esrarengiz Anası. Ay ışığından hamile kalan Alankova
İnsanlık için yeni bir çağ açacak buluş. Oda sıcaklığında çalışan süperiletken Teknoloji - Otomotiv
İnsanlık için yeni bir çağ açacak buluş. Oda sıcaklığında çalışan süperiletken