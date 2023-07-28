Seçimden önce "Aynı iktidar kazanırsa ekonomi politikaları değişmez" diyen Akçay, TCMB Başkan Yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.

Seçimden önce "Aynı iktidar kazanırsa ekonomi politikaları değişmez" diyen Akçay, TCMB Başkan Yardımcısı oldu

Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan da Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak atandı.

Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanan Hatice Karahan, 2014 yılından beri Yeni Şafak gazetesinde ekonomi yazarlığı yapıyordu.

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YENİ YÖNETİMİN GÜVEN VERMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Odatv'de yer alan habere göre, yeni başkan yardımcıları arasında Osman Cevdet Akçay ismi dikkat çekti.

Politika faizlerinin yükseltilmesini uzun zamandır savunan Akçay, seçimden önce Bloomber HT programında yaptığı açıklamalarda, “Bence en önemli şey şu enflasyon patikasını yeni gelen yönetimin insanlara satabilmesi lazım. İşte 22’ydi bu senenin sonunda hedef yeni Merkez Bankası var.

Diyecekler ki; ‘Türk Milleti bu 22’yi unutacaksınız çok afaki kaba şekilde söylüyorum 38-22-12-8-5… Önümüzdeki 5 senenin enflasyon patikası budur. Kastıra kastıra, ıhtıra ıhtıra geleceğiz. Bize güvenip güvenmemeniz ile çok önemli bir şey’” ifadeleriyle yeni yönetimin güven vermesi gerektiğini söylemişti.

Sunucunun “seçimlerden sonra faizi siyaseten o kadar yukarıya iter misin” sorusuna da yanıt veren Akçay “Ben iterim. Zaten normalleşme başlamış” dedi.

Öte yandan Cevdet Akçay’ın seçimden önce "Aynı iktidar kazanırsa ekonomi politikaları değişmez" dediği de sosyal medyada gündem oldu.

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OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR

Tam adıyla Osman Cevdet Akçay, 1961 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Akçay, eğitimini Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünü tamamladı ve daha sonra New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini alarak eğitimini tamamladı.

Osman Cevdet Akçay, kariyer hayatına Koç Finansal hizmetler ve Yapı Kredi de baş ekonomist olarak başlamış ve bu görevini 2018 yılına dek sürdürmüştür.

Akçay, Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon gibi konularını Türkiye ekonomisi üzerinden inceleyen çalışmalar yürütmüştür. Cevdet Akçay, kariyerine hem yurt içi hem de yurt dışında ekonomik planlama ve yol göstericiliği yaparak devam etmektedir.

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