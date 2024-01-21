Merkez Bankası Başkanı Erkan görevden alınabilir iddiası. Yerine kimin geleceğini Şenol Babuşçu açıkladı

Cumhuriyet'ten İrem Karataş'ın haberine göre, Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER'e yazdığı dilekçede, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etti.

Ayrıca, Erkan'ın babasının Merkez Bankası'nda bir makam odasının bulunduğu ve kendisine makam aracı tahsis edildiği iddiaları basında yer aldı. Bu gelişmelerin ardından Gaye Erkan ve babası Erol Erkan, yapılan iddiaları yalanladılar.

“GÖREVDEN ALINABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

İddiaların CİMER'e yapılan başvuru sonrasında kamuoyuna yansıdığını ve iktidar ile ekonomi yönetimi tarafında sessizliğin hâkim olduğunu belirten Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, ise yaşananları şöyle değerlendirdi.

"Gaye Hanım'ın 20 gündür ABD'de olması da enteresan. Erkan ve Mehmet Şimşek'in göreve geldikten sonra tanıştığı ve aralarında bir soğukluk olduğu da konuşuluyor. Gaye Hanım görevden alınacak gibi görünüyor. Seçim öncesi görevden alınabileceğini düşünüyorum."

Babuşcu şöyle devam etti:

“Bu konuya dair de söylentiler başladı. Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay ve yandaş kanalların gündeme getirdiği Hatice Karahan konuşuluyor. Cevdet Akçay gerçekten bu göreve layık birisi ancak Hatice Karahan’ın atanacağını tahmin ediyorum."