Merkez Bankası Başkanı Erkan ABD’ye neden gitti? Flaş iddiayı Turan Çömez açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında üst üste çıkan iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Erkan’ın Babası Erol Erkan’ın bir Merkez Bankası personelini işten çıkardı ve bankasının sosyal tesisinin kapatılarak Erkan’ın ailesine tahsis edildiği iddia edilmişti.

Sonrasında çıkan iddiaya göre ise Erkan’ın babasının bir Merkez Bankası çalışanına tokat attığı belirtiliyordu.

Tartışmaların odağındaki Erkan'ın seçim öncesinde görevden alınabileceği ve yerine Dr. Cevdet Akçay ve Prof. Dr. Hatice Karahan'ın atanabileceği öne sürüldü.

FLAŞ İDDİA TURAN ÇÖMEZ’DEN GELDİ

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise ortaya bambaşka bir iddia attı.

Çömez, ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle görüşmeler yapmak için ABD'ye gittiğini belirten Gaye Erkan'ın yolculuk tarihine dikkat çekti.

İYİ Partili Çömez, "Gaye Erkan'ın gidiş tarihi 23 Aralık. Bu tarihten 2 Ocak’a kadar Christmas tatili nedeni ile ABD’de her yer kapalı, kimse ile görüşmüş olamazsın. Belli ki alışverişe gittin. Yanında götürdüğün korumalar da paketleri taşımak için miydi? Bu arada harcırah da alacak mısın?" ifadelerini kullandı.