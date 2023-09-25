Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan TL mesajı

Editör:Ersoy Özdem
Basına kapalı gerçekleşen İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı'nın açılışında konuşan Erkan'ın mesajları, TCMB'nin sosyal medya sayfasında paylaşıldı.
Erkan'ın yaptığı konuşmanın başlıkları şöyle:
"2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir.
Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir.
Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız."