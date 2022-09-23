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Merkez Bankası'nın faiz kararıyla Türk halkı biraz daha fakirleşti. Bu kararı alanlar gece rahat uyudunuz mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 1 puan düşürerek faizi 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Kararın ardından yükselişe geçen dolar 18,41 TL'yi aşarak yeni rekorunu kaydetti. 

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 12:34
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Merkez Bankası faizi düşürdü, Türk halkı biraz daha fakirleşti.

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla Türk halkı biraz daha fakirleşti. Bu kararı alanlar gece rahat uyudunuz mu?
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu politika faizinde 100 baz puan faiz indirimine gitti ve faiz yüzde 12'ye düştü. Banka böylece iki ay üst üste faiz indirime gitmiş oldu.

DOLAR YÜKSELİŞTE

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kuru yükselişe geçti. Kararın ardından 18,41 lira ile yeni rekoruna ulaşan dolar, bugün de zirvedeyi yerini korudu. Dolar gün içinde en düşün 18,30 TL'yi, en yüksek 18,41 TL'yi gördü.

YÜZDE 13'E ÇEKMİŞTİ

2021 Eylül ayında faiz indirimlerine başlayan TCMB, 4 ayın ardından son indirimi Aralık ayında 100 baz puan olarak yapmış, böylece Eylül'de yüzde 19 seviyesinde bulunan faiz Aralık ayında yüzde 14'e çekilmişti.  

Merkez Bankası 2022 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttuktan sonra Ağustos ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,00 seviyesine çekmişti. 

EKONOMİSTLER SABİT KALMASINI ÖNGÖRMÜŞTÜ

AA Finans'ın anketine katılan 29 ekonomistin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyordu. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.

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Tozanlı
23.09.2022 12:50
Bu tür makele yazanlara şunu sormak istiyorum son yirmi yilda makamda olanların,gerek Türk milleti, gerek,Türiye cumhuriyeti ile bağlantısı varmıydı,bir gòzden gecirin bakalım,bence YOK...  
 
Ahmet
23.09.2022 12:42
Maliye Bakanı kendi söyledi bu uygulama Zenginler kazansın diye yapılıyor ,Yoksa kendisi Babadan kalan zenginliğini riske atarmı.Yaşasın Gecineneyen ve fakirlerin Oylar.  
 
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