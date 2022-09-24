Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili kritik karar. O zorunluluk kaldırıldı

Merkez Bankası bankalara zorunlu sigorta uygulamalarına ilişkin kritik yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

Tüketici kredisi sözleşmeleri ve konut finansmanı sözleşmelerinin hükümlerine "yan finansal ürün" başlığı altında tüketicilere sunulan ürün veya hizmetleri içermeyen sigorta ve kredi sigortasını açıklayan maddelere yer verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Her iki yönetmelikte de ilgili hükümlerin yer aldığı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre kredi verenler; Tüketicinin istediği kredi tutarı ve vadesi ile sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerine göre hazırlanmış örnek bir ödeme planı sunulursa, kredi ödemeleri eşitse her iki teklifin örnek ödeme planları karşılaştırılır. Örnek ödeme planı yerine, geri ödeme tutarı ve toplam geri ödeme tutarı hakkında bilgi sunmak zorundalar.

Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmadan kredi bağlantılı sigorta yapılamaz. Tüketici, kredi sigortası içermeyen bir sözleşme de teklif ederse, kredi veren tüketiciye kredi sigortası içeren bir kredi sözleşmesi sunabilir.

Tüketicinin seçtiği sigorta şirketinin aldığı kredi tutarı ve süresi ile uyumlu olan kredi veren sigortasının, kredi koşullarında herhangi bir değişikliğe neden olmaksızın kredi veren tarafından kabul edilmesi gerekir. Krediye ilişkin olanlar hariç, finans sektörünün yardımcı ürün ve hizmetlerinin satın alınması tüketici kredisi sözleşmesine bağlanamaz.

Tüketici kredisi sözleşmelerinin düzenlenmesi; Tüketici kredisi sözleşmesini sebep göstermeksizin ve para cezası ödemeden 14 gün içinde iptal etme hakkına ilişkin bölümde yapılan değişiklik hükümleri, kredi borcunun tamamının peşin ödenmesi halinde ayrıca ihbarsız olarak uygulanır. İptal hakkı kapsamındadır.