Merkez Bankası rezervlerinde seçimden bu yana en sert düşüş

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri seçimden bu yana artış gösterirken, net rezervde düşüş sürüyor. 28 Temmuz haftasına ait verilere göre, net rezervlerde seçimden bugüne kadarki en hızlı düşüş gerçekleşti.

KAYNAK: AA
Merkez Bankası rezervlerinde seçimden bu yana en sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerindeki artış devam ediyor. Ancak, net rezervler seçim haftasında bugüne düşmeye devam ediyor. TCMB'nin paylaştığı verilere göre, 28 Temmuz haftasında, seçimden bugüne en hızlı net rezerv düşüşü gerçekleşti.

TCMB'nin brüt rezervleri 21 Temmuz haftasında 113,6 milyar dolarken, 28 Temmuz haftasında 113,8 milyar dolara yükseldi. Ancak, net rezervler aynı dönemde 2,8 milyar dolar azalarak 10,9 milyar dolara geriledi. Buna göre net rezervlerde, 26 Mayıs haftasından bu yana görülen en keskin düşüş gerçekleşti.

SWAP HARİÇ NET REZERV EKSİ 50,6 MİLYAR DOLAR

Swap hariç net rezervlerde de düşüş devam etti. 28 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler eksi 50,6 milyar dolara geriledi, bu sayı bir önceki hafta eksi 50,2 milyar dolardaydı.

SEÇİM HAFTASI 9,5 MİLYAR DOLAR AZALMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun yapıldığı 12 Mayıs haftasında TCMB'nin altın ve döviz rezervlerinde toplam 9,5 milyar dolar düşüş yaşanmış, böylece TCMB'nin rezervleri 2002'den beri ilk kez eksiye düşmüştü.

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