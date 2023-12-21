Merkez Bankası rezerv açıklaması

Kaynak: AA
Merkez Bankası rezerv açıklaması
Merkez Bankası rezervleri, 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Politika faizini yüzde 42,50'ye çıkaran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, rezervler rekor kırdı.

Buna göre, 15 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 890 milyon dolar artışla 95 milyar 399 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 8 Aralık'ta 94 milyar 509 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 265 milyon dolar artarak 46 milyar 864 milyon dolardan 47 milyar 129 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar yükselişle 141 milyar 374 milyon dolardan 142 milyar 528 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 15 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 44 milyar 70 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 44,8'e karşılık geldi.

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