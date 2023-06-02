Merkez Bankası'nda kimler bavullarını topluyor. Böyle olacağını bile bile faizleri indirdiler

Amerikan Finans yayın kuruluşu Bloomberg'e konuşan "konu hakkında birinci elden bilgisi olan kaynaklar", Şimşek'in Erdoğan'ın cumartesi günü açıklaması beklenen kabinede yer alacağını ve ülkenin yeni Hazine ve Maliye Bakanı olacağını söyledi. Şimşek bakan olması halinde kendi ekibimle çalışırım sözleri kulislerden sızan bilgiler arasında. Hal böyle olunca TCMB çalışanlarını bir heyecan aldı. Böyle olacağını bile bile talimatları yerine getirip, faizleri indirenlerin koltukları altlarından gidebilir.

Kaynaklar, Şimşek'in "Türkiye'nin ekonomi politikalarının tamamından sorumlu olacağını" söyledi.

Bloomberg, "Erdoğan'ın geleneksel ekonomi politikalarının bir destekçisini göreve getirerek seçimlerden sonra piyasaların güvenini kazanmaya çalıştığını" ifade etti. Ancak Erdoğan ile Şimşek arasında pazarlıklar sürdüğü belirtiliyor. Çünkü faiz konusunda Erdoğan ile Şimşek'in ters düştükleri ifade ediliyor. Erdoğan'ın faizi daha da düşürmek isteği biliniyor. Mehmet Şimşek ise faizin artırılması görüşünde. Hatta faizin kademeli olarak yüzde 25'lere çıkartılmasının hedeflediği iddialar arasında.

Bu kabinede en önemli koltuklardan biri ekonomi yönetimi. Yerli, yabancı yatırımcı Mehmet Şimşek ekonomi yönetimini üstlenecek mi diye soruyordu. Mehmet Şimşek dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iki kez görüştü. Sızan bilgiler Şimşek'in görevi üstleneceği yönünde. Ancak bu çok zorlu bir süreç olacak. Çünkü Şimşek'in şartları var.

Mehmet Şimşek'in,Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinin olumlu geçtiği söyleniyor. Mehmet Şimşek ilk kez bakan olacak değil. Daha önce de Erdoğan’la çalıştı. Ekonomiyle ilgili ne yapılması gerektiği konusunda bir sorunu yok.Başarılı olabilmek için ekonomi yönetiminde istediği takımı kurup en az 2 yıl boyunca alacağı kararlara karışılmamasını istiyor. Başarı için bunu çok önemsiyor. İki yıl boyunca karışılmaması en büyük kıstas olarak görülüyor. Çünkü, Erdoğan TCMB'nin her kararına müdahale ettiği aşikar. Politika faizinin yüzde 8,5'a kadar indirilmesi Erdoğan'ın isteği. TCMB üstü yönetimi Erdoğan'ın talebini yerine getirdi ancak Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte onlar hedef olacak.

Mehmet Şimşek göreve gelmesi halinde ilk neşteri Merkez Bankası'na vuracak. TCMB çalışanları Şimşek'in vereceği kararı merakla bekliyor. Koltukları altlarından gidebilir. Çünkü Şimşek kendi ekibimi kuracağı sözleri kulislerden sızan bilgiler arasında.