Merkez Bankası'nda şok istifa. Hafize Gaye görevden almıştı

Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankasının başına atanmasının ardından görevinden alınan Gizem Uzuner, bugün sosyal medya hesabından kurumdan istifa ettiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nda şok istifa. Hafize Gaye görevden almıştı

Editör: Abdullah Keleş

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, göreve atanmasının ardından kurumda İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Gizem Uzuner’i bulunduğu görevden almıştı.

Uzuner çalışmaya devam ettiği Merkez Bankası kurumundan istifa ettiğini bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

Gizem Uzuner’in istifa paylaşımı şu şekilde: "Devlete hizmet olarak görüp kabul ettiğim ve bir yılı aşkın süredir görev aldığım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum.

Ömürlük deneyimler edindiğim bu yolculuğuma eşlik eden tüm yöneticilerime, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve İdare Merkezi’ndeki tüm mesai arkadaşlarıma, danışman olarak görevimi sürdürdüğüm kısa sürede desteğini esirgemeyen tüm TCMB mensuplarına çok teşekkür ederim."

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