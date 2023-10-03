Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan geçim derdindeki vatandaşa kötü haberi verdi. Daha da yükselecek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonla ilgili olarak "Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır." açıklamasında bulundu.

KAYNAK: AA
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan geçim derdindeki vatandaşa kötü haberi verdi. Daha da yükselecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılına başladı. Meclis'te ilk gündem 'ekonomi' oldu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştirdi. Erkan, milletvekillerine Türkiye'nin para politikası, enflasyonla mücadele ve küresel ekonominin etkileri gibi konularda bilgi verdi.

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ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyon hakkında konuşan Erkan, "Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı ayrıca, "Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz" dedi.

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