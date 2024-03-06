Merkez Bankası’ndan bankalara telefon. Döviz için alınan karar bildirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) internet sitesindeki bilgiye göre, bugün 475 milyon dolar tutarında TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi gerçekleştirildi. Merkez Bankası, en son 14 Temmuz 2023 tarihinde söz konusu işlemi yapmıştı.

Merkez Bankası, geçtiğimiz yılın Nisan ayında araç çeşitliliğinin artırılması için Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin, işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar vermişti. Söz konusu işlemin, yalnızca döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar ile gerçekleştirilebiliyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN BANKALARLA GÖRÜŞTÜ

Reuters'a konuşan iki kaynağın aktardığına göre, TCMB yetkilileri dün bankalar ile son günlerde piyasada artan döviz talebi hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Bir bankacılık kaynağı, yapılan görüşme esnasında TCMB’nin bankalara, "Gereksiz döviz talebine" dikkat etmesini söylediğini anlattı ve “TCMB görüşmede, ‘daha fazla konuşalım, talep nereden geliyor anlayalım’ mesajını verdi. Hem ne olduğunu anlamak hem de gereksiz volatiliteyi engellemek için bir görüşme oldu" ifadelerini kaydetti.

BANKACILAR SEÇİME BAĞLADI

Reuters’a konuşan iki bankacı, artan döviz talebini mart sonundaki yerel seçimler öncesinde oluşan "psikolojik" talebe bağladı ve bunun da "gereksiz bir talep" oluşturduğunu ifade etti. Türk lirasındaki düzenli değer kaybı, son zamanlarda iyice hızlanırken, dolar/TL güne 31.75 seviyesinden başladı.