Merkez Bankası’ndan ‘ilave sıkılaşma’ adımı: TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak

Kaynak: Bloomberg HT
Merkez Bankası’ndan ‘ilave sıkılaşma’ adımı: TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak
Merkez Bankası, kredilerin aylık büyüme oranına getirdiği yüzde 2 sınırını aşan kısım için TL cinsinden zorunlu karşılıkların 1 yıl süreyle bloke olarak tutulması kararını aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Merkez Bankası tarafından belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.

Merkez Bankası, dün yaptığı ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyuruda, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetmişti.

Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine karar verildiği belirtilmişti.

Ayrıca, ihtiyaç kredilerinde de aylık büyüme sınırının yüzde 3’ten yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmişti.

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