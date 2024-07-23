Merkez Bankası'dan yeni hamle. Tüm bankalara talimat gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası karşılığı altın ve döviz swap ihalelerine başlayabileceği açıklandı.

Merkez Bankası temmuz kararında faizi yüzde 50'de sabit bırakırken, likidite adımlarına vurgu yapmıştı. Merkez Bankası'ndan bankalara konuya ilişkin talimat gönderildiği öğrenildi.

Faizi yüzde 50'de sabit tutma kararı veren Merkez Bankası (TCMB) miktarsal sıkılaşma tarafında yeni bir adım attı. Bankalara gönderilen bilgilendirmeye göre TCMB TL karşılığı altın ve döviz ihalelerine başlayabileceği belirtildi.

Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.

Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.