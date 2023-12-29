Merkez Bankası’ndan KKM için flaş karar. 1 Ocak’tan itibaren başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası’ndan KKM için flaş karar. 1 Ocak’tan itibaren başlıyor
Bir zamanlar ‘kurtarıcı’ olarak görülen ancak seçim sonrası iktidarın kaldırmak için yoğun çalışmalar yaptığı KKM için karar çıktı. Merkez Bankası KKM için yeni hesap açılmasını 1 Ocak’tan itibaren sona ereceğini duyurdu.

Merkez Bankası’ndan KKM için flaş karar çıktı. Buna göre 1 Ocak’tan itibaren KKM için yeni hesap açılışı sonlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) için yeni hesap açılışlarını sonlandırdı.

Dövizden dönüşümlü KKM ise devam edecek.

Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen uygulama talimatına göre, TL ile açılan KKM hesaplarının vade soru gelenler de yenilenemeyecek.

Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024 tarihinden önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri, "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı TCMB Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" ile yürütülecek.

Dövizden dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme işlemleri ise, devam edecek.

KKM 22 Aralık itibarıyla 2.65 trilyon TL seviyesinde bulunuyor.

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