Merkez Bankası'ndan 'kur korumalı' adımı. Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA
Merkez Bankası'ndan 'kur korumalı' adımı. Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir KKM hamlesi daha...Zorunluk karşılık oranlarında değişiklie giden TCMB, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki zorunluk karşılık oranlarını 6 aya kadar vadede yüzde 30'dan yüzde 25'e çekti.

Resmi Gazete'de yayımlandı Kur Korumalı Mevduatla ilgili hesaplara Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle geldi. TCMB, KKM hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik gitti.

Yeni karara göre zorunlu karşılık oranı, 6 aya kadar vadede yüzde 30'dan yüzde 25'e çekildi. Döviz cinsinden hesaplar için zorunlu karşılık oranları ise yüzde 4'ten yüzde 8'e çıkarılmasına karar verildi.

Bu kararla birlikte TL mevduata geçiş adımlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. TCMB'nin kararıyla birlikte parasal etkinin 120 milyar TL olacağı öngörülüyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği ifade edilmiştir" denildi.

Faiz kararlarlarıyla sürecin desteklenmesi amaçlandığı bilirtilirken, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceği de kaydedildi.

Kur Korumalı Hesaplar için zorunluk karşılık oranlarının 6 aya kadar vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, döviz cinsinden karşılık oranlarının da yüzde 4'den yüzde 8'e yükseltildiği açıklandı.

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