Seçim öncesi emeklilerin gazını alma operasyonu! İktidarın emekliler için yeni planı ortaya çıktı

Yüksek enflasyon karşısında beli bükülen milyonlarca emekli maaş ve ikramiyelerine zam beklerken iktidara yakın medya kuruluşlarından 7 maddelik yeni bir paket haberi geldi.

Emeklilere yönelik düzenlemeleri içeren paket, Nisan ayının ilk günlerinde TBMM'ye sunulacak.

Yeni paketle ilgili değerlendirmede bulunan ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu maddelerin emeklinin sorununu çözmeyeceğini belirterek, emekliler için tek seçeneğin seyyanen zam ve intibak düzenlemesi olduğunu savundu.

İktidar tarafından hazırlandığı belirtilen 7 maddelik pakete ilişkin Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

“EMEKLİLER SEYYANEN ARTIŞ YA DA BAYRAM İKRAMİYELERİNE DÜZENLEME BEKLİYOR”

"Emekliler seyyanen artış ya da bayram ikramiyelerinde düzenleme beklerken, herhangi bir artış yapılmadı.

Seyyanen artış konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kere açıklama yaptı ve zam yapamayız dedi. Şimdi hükümete yakın basın yayın organları, şöyle bir şey söylüyorlar; 7 maddelik yeni bir paket gelecekmiş. Ne zaman? Nisan ayında. E şimdi para yok diyorlar, Nisan ayında nereden bulacaklar.

Ancak baktığımız zaman, daha çok belediye hizmetlerinde emeklilere indirim yapılacakmış. Su faturaları ve toplu taşıma ücretleri gibi. Enerji desteği verilecekmiş emeklilere (doğalgaz ve elektrik faturalarında indirim), ulaşım desteği de toplu taşıma araçlarının dışında uçak ve trenleri de kapsayacakmış.

“HİÇBİRİ İNANDIRICI GELMİYOR”

Barınma desteği verilecekmiş, finans desteği olarak da düşük faiz oranlı kredi sunulacakmış. Tatil desteği verilecekmiş, devlet tesislerinde indirimli tatil yapılacakmış. Refah payı ve emekli aylığı tabanında da artış söz konusu olacakmış.

Baktığımı zaman bunların hiçbiri bana inandırıcı gelmiyor. Nedeni şu, seçim öncesi emeklilerde beklenti çok yüksekti çünkü her şeyin fiyatı hızlıca arttı. Fiyatlar artmaya devam ediyor ama ücretler sabit. Bu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına yetişemiyor emekli ve haliyle de düzenleme bekliyorlardı ama bu olmadı.

“SEÇİM ÖNCESİ GAZ ALMA OPERASYONU”

Tabir yerindeyse, seçim öncesinde emeklilerin gazını alma operasyonu. Emekliler çok sinirlendi, kızdı. AKP'ye oy verenler bile bu seçimde vermeyebilirler. Şu söyleniyor, "Tamam, sizin için bir çalışma yapacağız. Seçimden sonra nisan ayında."

Ben olacağını düşünmüyorum. Olsa da bu düzenlemeler zaten emeklinin işine yaramaz. Emeklinin beklediği, gerçek hissedilen enflasyon değerinde emekli maaşlarının güncellenmesi. Seçimden sonra emekli maaşlarında artış olmaz diyenler var, bu da mümkün değil çünkü Temmuz ayında enflasyon farkları verilecek. Dövizdeki hareketlilik, altındaki hareketlilik ve akaryakıt, enerji fiyatları gibi ürünler seçim sonrasında çok daha hızlı artacak. Birçok ürünü ithal ediyoruz ve döviz artmaya devam ediyor. Temmuz ayı gelindiği zaman asgari ücrette de emekli maaşında da artış olacaktır ancak bu artışların, yüksek oranlı olması gerekiyor.