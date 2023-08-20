Karar Resmi Gazete’de: Merkez Bankası’ndan ‘zorunlu karşılık’ uygulamasında değişiklik

Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre döviz ve kıymetli maden mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Karar Resmi Gazete’de: Merkez Bankası’ndan ‘zorunlu karşılık’ uygulamasında değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası kararına göre zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapıldı.Karara göre, döviz ve kıymetli maden mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Buna göre, vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 29 oldu.

3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu.

1 yıl ve daha uzun vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 19 oldu.

BANKALARIN MENKUL KIYMET TESİSİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Merkez Bankası, bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında da değişiklik yaptı.

Değişikliğe göre, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi.

Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak.

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