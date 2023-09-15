Merkez Bankasının dolar beklentisi uçuşa geçti

Merkez Bankasının her ay katılımcılar ile yaptığı ay ve yılsonu dolar enflasyon ve faiz beklentileri Eylül ayı sonuçları açıklandı.

Sonuçlanan ankete göre katılımcıların 2023 yılının sonunda dolar beklentisi bir önceki ay 29,82 TL iken bu ay sonunda ortaya çıkan anket sonucunda bu beklenti yukarı yönlü revize edilerek 30,14 TL’ye çıktı.

12 ay sonrasındaki döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 34,58 TL ve 37,26 TL olarak gerçekleşti.

FAİZLER DAHA DA ARTACAK

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu sefer yüzde 29,26 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken bu anket döneminde yüzde 30,0 oldu.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ YOK

Katılımcıların cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,70 iken eylül anketinde yüzde 3,92 oldu.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,04 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8'e geriledi.