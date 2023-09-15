Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası araç satışlarında büyük düşüş

Bankaların kredileri kısıtlaması araç satışlarını etkiledi. Bankaların kredi alımını kısıtlaması nedeniyle kredi kullanarak araç alan kişi sayısının oranının yüzde 70’lerden yüzde 20’lere gerilediği öğrenildi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası araç satışlarında büyük düşüş

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, son zamanlarda bankaların almış olduğu kararlara dair açıklamalarda bulundu. Bozkurt, bu kararların araç satışlarını son derece etkilediğini söyledi.

Enflasyon ve cari açıkla mücadelesi sebebiyle iç tüketimin düşürülmesini desteklediklerini ancak toplam otomotiv pazarının da 700 bin adedin altına inmemesini temenni ettiklerini ifade eden Bozkurt, kredi konusunda dengeleri doğru bir noktada tutmak gerektiğini de vurguladı.

Normal pazar koşullarında bireysel müşterilerin yüzde 70'inin kredi kullanarak araç aldığını ancak kredi kısıtlamaları sonrası gelinen noktada bu oranın yaklaşık 20-25'lere gerilediğini söyleyen Bozkurt, “Bununla birlikte kredi kullanan müşterilerin de ortalama 1,5 milyon TL olan bir araç için maksimum 250-300 bin lira kredi kullanabildiğini görmekteyiz. Bu açıdan, kredilerin daha fazla kısılmasına ihtiyaç olup olmadığına bakmakta fayda olacaktır” dedi.

“EN BÜYÜK VE EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ ENFLASYON”

“İçinden geçtiğimiz süreçte en büyük ve en önemli sorunumuz enflasyon. Enflasyonla mücadelede ise öncelik cari açık konusuna çözüm bulmaktır. O nedenle, akla ilk gelen müdahalenin ‘iç tüketimin düşürülmesi' olması da oldukça anlaşılabilir bir durumdur” diyen Bozkurt, bu yaklaşımın, otomotiv sektörü açısından toplam pazar adetlerinin düşmesi gibi sonuçları olacağını öngördüklerini söyledi.

Bozkurt, “Her ne kadar bu durum ilk bakışta bizleri mutlu etmese de orta-uzun vadede enflasyon sorununun kalıcı bir şekilde çözülerek, ekonomik istikrar elde edilmesi açısından ne kadar kritik olduğunun bilincindeyiz. O sebeple, ekonomik yol haritasına sabırla destek vermemiz gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

"TİCARİ OPERASYONLAR SEKTEYE UĞRAYABİLİR"

Bozkurt ayrıca, “Kredi konusunda önümüzdeki süreçte önemli olan özellikle kurumsal (filo) müşterilerin krediye erişebilmesi olacaktır. Gelecek 2 yıllık süreçte bireysel müşterilerin araç satın almasında ciddi düşüşler olacağı bariz şekilde görülmektedir. Otomotiv pazarını kurumsal (filo) müşterilerin domine edeceği bir sürece girileceği de aşikardır” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu süreçte dikkat edilmesi gereken husus, kurumsal müşterilerin krediye ulaşımında bir rahatlamaya gidilmesi ihtiyacının olmasıdır” diyen Bozkurt, “Aksi takdirde, kurumsal müşterilerin araç alamaması durumunda, şirketlerin araç ihtiyacı karşılanamayacak ve ticari operasyonlar sekteye uğrayacaktır” şeklinde konuştu.

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