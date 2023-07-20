Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 17,5’e yükseltmesi sonrası döviz kurundaki durum merak konusu oldu. Dolar kuru faiz kararı sonrası 26,93 lira seviyesine geldi.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı faiz kararı öncesinde dolar kuru güne 26,84 seviyelerinde başladı. Dün kapanışını 30,25 TL'den gerçekleştiren euro ise 30,14 TL'den işleme geçti.

Merkez Bankası, politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltti. Faiz artışı beklentilerin altında kaldı.

Kararın ardından piyasalar harakete geçerken, güne 26,84 ile başlayan dolar, kararın ardından 26,93'ü gördü. Bununla birlikte güne 30,14 ile açılış yapan euro ise karar sonrasında 30,24'ü gördü

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