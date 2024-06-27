Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

Düzenleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bu hafta 1 milyar 321 milyon dolar arttı. Yeni rekor 147 milyar 622 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

TCMB rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası'ndan rezerv açıklaması. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri üst üste 8 haftadır artış gösteriyor. Böylece yeni zirve belli oldu. Sekiz haftalık dönemde toplam artış 23 milyar 542 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası verilerine göre, 21 Haziran itibarıyla toplam rezervler 1 milyar 321 milyon dolar artış gösterdi. Böylece rezervler 146 milyar 301 milyon dolardan, 147 milyar 622 milyon dolara yükseldi.

Brüt rezervler ise 62 milyon dolar artış gösterdi. 88 milyar 433 milyon dolar olan Brüt rezevrler 88 milyar 495 milyon dolara çıktı.

Altın rezervlerinde düşüş olduğu öne sürülmüştü ancak TCMB'nin bugun yaptığı açıklamaya göre altın rezervleri 1 milyar 259 milyon dolar arttış gösterdiği ortaya çıktı. Son açıklanan veriler geçen hafta 57 milyar 868 milyon dolar olan altın rezervinin 59 milyar 127 milyon dolara çıktığı görüldü.

Bir önceki hafta 46 milyar 996 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 147 milyon dolar azalarak 44 milyar 849 milyon dolara indi.

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