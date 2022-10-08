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  • Merkez Bankası'nın sattığı Dolarla ilgili şok iddia. Ünlü bankanın kalbindeki isim arka kapıda yapılanları açıkladı

Merkez Bankası'nın sattığı Dolarla ilgili şok iddia. Ünlü bankanın kalbindeki isim arka kapıda yapılanları açıkladı

Döviz kurundaki artışı durdurmak için arka kapıdan yapılan döviz satışlarının bilançosu ortaya çıktı. HSBC Başekonomisti İbrahim Aksoy, Merkez Bankası'nın 'arka kapı yöntemiyle' 10 ayda 118 milyar dolarlık döviz sattığını açıkladı. 

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 13:07
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Merkez Bankası'nın sattığı Dolarla ilgili şok iddia: Arka kapıda yapılanlar ortaya çıktı

Merkez Bankası'nın sattığı Dolarla ilgili şok iddia. Ünlü bankanın kalbindeki isim arka kapıda yapılanları açıkladı
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Merkez Bankası'nın döviz kurlarını baskılamak için zaman zaman 'arka kapı' döviz satışı yaptığı dile getirilirken, HSBC Başekonomisti İbrahim Aksoy, 20 Aralık’ta 18.36 TL ile tarihi zirveye çıkan doların 'ateşini söndürmek için' TCMB’nin “arka kapı yöntemiyle” 10 ayda 118 milyar dolarlık döviz sattığını söyledi.

10 AYDA 118 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ SATIŞI

HSBC Başekonomisti İbrahim Aksoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dövizdeki artışın önüne geçmek için 2021 Aralık ayından bu yana geçen 10 ay içinde “arka kapı yöntemiyle” 118 milyar dolar sattığını öne sürdü. 

Aksoy, aşağıdaki grafikle yaptığı paylaşımında “Eylülde swaplardan arındırılmış net rezervlerin 14.2 milyar dolar artmış olması gerektiğini hesaplıyorum. Fakat rezervlerin 4.2 milyar dolar azalması TCMB’nin Hazine ile olan protokol kapsamında piyasaya eylülde 18.4 milyar dolar döviz arz etmiş olabileceğine işaret ediyor” dedi.

TL, BU YIL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 28 DEĞER KAYBETTİ

20 Aralık 2021’deki döviz atağının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yönetimindeki ekonomi ekibi, TL’deki değer kaybının önüne geçmek için arka arkaya kararları uygulamaya almıştı. Kararlar sırasıyla kur korumalı mevduat (KKM), gelire endeksli senet (GES) ve 900 bin doları aşan şirketlere getirilen kredi kısıtlaması ve ihracatı ithalatından fazla olmayan şirketlere kredi vermeme uygulamaları oldu. Ancak tüm bu önlemler TL’nin bu yıl dolar karşısında yüzde 28 değer kaybetmesinin önüne geçemedi.

Aksoy'un paylaşımı şöyle: 


 

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