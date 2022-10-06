Merkez Bankası'na swap parası geldi. Bu sefer Arap ülkelerinden değil

Güney Kore swap anlaşmasının 780 milyon dolar karşılığı bölümü daha geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) hesaplarına geçti.

Cumhuriyet'in Reuters'tan aktardığına göre, TCMB vaziyet analitik bilanço ve bugün açıklanan rezerv verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre 2 milyar dolar karşılığı lokal para birimleri olarak yapılan ilk anlaşmanın yaklaşık yarısı da hesaplara geçmiş oldu.

TCMB'nin tüm swap anlaşmaları lokal para birimleri ile yapılıyor.

Güney Kore ile Türkiye arasındaki swap anlaşması Ağustos 2021'de imzalanmıştı.

TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

TCMB konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

MEVDUAT DEPO HESAPLARINDA ARTIŞ

TCMB swap anlaşmalarından çok son dönemde rezerv para birimi cinsi mevduat depo hesaplarını da artıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da rezervlerde artışın yaşandığı sırada "dost ülkeler destekliyor" demişti.

Azeri Socar'ın TCMB'de 1 milyar Euro tutarında mevduat/depo hesabı bulunurken hangi merkez bankası olduğu henüz açıklanmayan yaklaşık 2 milyar dolar mevduat/depo hesabı daha rezerve geçen ay girmişti.

Son dönemde rezervleri destekleyen bir başka öne çıkan işlem ise Rus Rosatom'un nükleer santral inşası için iki defada yaklaşık 5 milyar dolarlık aktarımı olmuştu. Bu işlem aynı dönemde yaklaşık 6.1 milyar dolarlık swap olarak TCMB'ye gelmişti.

Piyasalar 20 milyar dolarlık santral için Rosatom'un önümüzdeki dönemde yeni kaynak aktarımı yapıp yapmayacağını da izliyor.

SWAP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesine swap sözleşmesi deniyor.

Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

Faiz swapında biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştirirler, ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmez.

