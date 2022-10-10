Selçuk Geçer doların bu hafta göreceği rakamı açıkladı

Medyatava'nın haberine göre, Selçuk Geçer dolar kurunda 18.55 lirayı gördükten sonra doların yeni hedefinin ne olacağını açıkladı. Piyasaların gözü kulağı dolar ve altından gelecek rakamlarda. Geçer önümüzdeki günlerde doların penceresinde neler yaşanacağını açıkladı.

Dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından sonra yükselişine hız kesmeden devam ediyor. Doların 18.55 lira sınırını aştığı bu günlerde ekonomist Selçuk Geçer dolar tahminini revize etti.

DOLARDAKİ HER ARTIŞ POMPAYA YANSIYOR

Selçuk Geçer "Dolar kurundaki artışın akaryakıt fiyatlarından başlayarak her şeye yansıdığını artık bilmeyen kalmadı. Önceki gün dolar kuruna bağlı olarak benzinin litresine 1 lira 42 kuruşluk zam geldi. Bu akşamda benzine zam bekleniyor. Bu zamların en önemli sebebi dolar kurundaki artış" dedi.

"2021 yılın eylül ayında merkezin faizi 19 puandı" diyen Selçuk Geçer "Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplam 500 baz puan indirim yapan Merkez Banası Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında faizi sabit tuttu. Mayıs ayında da Merkez Bankası faizi sabit bıraktığını açıkladı. Enflasyona endeksli tahvil ve ya süper Bono çıkarılacak açıklamalarından sonra iktidarın Kur Korumalı Mevduat uygulamasından istediği verimi alamadığının anlaşılmasından sonra doların ateşi yeniden yükselişe geçti" diye konuştu.

Selçuk Geçer yeni zirve için rakam verdi. "Dolar aralık ayında 12 liradan işlem görüyordu. Aralık ayından sonra bugüne kadar yükselen dolar 16 lira 50 kuruşu aştı. Doları artık tutamıyorlar diyen Selçuk Geçer, dolar 19 lirayı gördükten sonra 30 lira olana kadar yükselmeye devam edecek" dedi.