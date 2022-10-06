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Yine arka kapı satışı mı. Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar eridi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3 milyar 283 milyon dolar düşüş gösterdi. Akıllara ilk gelen soru yine arka kapı satışı mı?

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 16:47
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Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar eridi. Yine arka kapı satışı mı

Yine arka kapı satışı mı. Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar eridi
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TCMB altın rezervleri 39 milyar 469 milyon dolardan 38 milyar 996 milyon dolara düştü. Böylece, TCMB toplam rezervleri bir önceki hafta 110 milyar 804 milyon dolar seviyesinden 107 milyar 48 milyon dolar seviyesine indi.

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 55 milyon dolar artış gösterdi.Geçtiğimiz hafta 9 milyar 667 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 30 Eylül ile sona eren haftada 9 milyar 722 milyon dolara geldi.

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