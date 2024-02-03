Merkez ne zaman faiz indirecek?

Şimdi herkes aynı şeyi konuşuyor:

Merkez Bankası artık faiz artışının sonuna geldiyse ne zaman indirmeye başlayacak.

Öncelikle şunu belirleteyim; kısa vadede kimse faiz indirimi beklemesin. Ben şahsen tam tersi faiz artışı gelebilir diye düşünüyorum.

Bunun iki nedeni var. Birincisi kontrol altına alınamayan enflasyon ve piyasadaki para bolluğu.

Enflasyon kontrol altına alınamıyor. Çünkü zamlar kontrolsüzce geliyor.

Bir taraftan akaryakıta yapılan peş peşe zamlar diğer taraftan emekli ve asgari ücrete yapılan artışlar Ocak ayı enflasyonunu patlatacak.

Mayıs ayı gibi yüzde 70’i çok rahat geçebiliriz. Haziran gibi baz etkisiyle enflasyonun yüzde 50’nin altına gelmesi bir başarı değil, tam tersi yeni bir yükselişin habercisi olacak. Yani bir iki ay baz etkisiyle düşen enflasyon nedeniyle Türkiye’nin faiz düşürme lüksü yok.

Bu nedenle ben şahsen ilk 9 ay Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğini düşünmüyorum.

Peki faizler hiç artmasa bile bu seviyede kalması piyasaları nasıl etkiler?

Önce konut piyasası:

Konut piyasası için faizlerin yüksek kalması banka kredisiyle ev alırım diye hayal kuranların işini zorlaştıracak. 2024 yılında kimse; kredi çeker ev alırım, kira öder gibi öderim diye düşünmesin. Çünkü faiz oranları ile kredi çok kolay olmayacak. İktidar bugüne kadar hep inşaat sektörünün önünü açtı. Ancak farkındaysanız artık desteğini kesti. Ekonomi yönetimi de paranın inşaata gitmesini istemiyor.

Araç:

Otomotiv sektörü faizlerin yüksek kalmasından olumsuz etkilenecek. Tabii ki bu vatandaşa yarayacak.

Şöyle ki, araç satamayan özellikle güçlü yabancı şirketler kendi finansman şirketleri aracılığı ile bedava kredi verecek. Veremez ise Türkiye gibi önemli pazarını kaybeder.

Avrupa bunu göze alamaz.

Son olarak ihtiyaç kredilerinden bahsetmek istiyorum. İhtiyaç kredileri için de zor bir süreç.

Zaten bankalar bu dönem ihtiyaç kredisi kullandırmak istemiyorlar. Faizi yüksek tutuyor.

Bu nedenle bu da önümüzdeki aylarda bankadan kredi çekeyim şunu-bunu alayım dönemi bitti.

Son söz olarak; 2024 gerçekten zor bir yıl olacak.

Herkes hesabını kitabını ona göre yapsın.