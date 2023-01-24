﻿Mersin Anamur SYDV 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. VATANDAŞI OLMAK VE SON 6 AYDIR ANAMURDA İKAMET EDİYOR OLMAK

SİYASAL BİLGİLER İLE İKTİSADİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNE AİT BÖLÜMLERDEN LİSANS MEZUNU OLMAK

KAMU KURUMUNDA ÇALIŞMAYA ENGEL DURUMU OLMAMAK

TERCİHEN EHLİYETLİ OLMAK

EN AZ 1 YIL ÖZEL VE KAMU SEKTÖRÜNDE MUHASEBE ALANINDA İŞ DENEYİMİNE SAHİP OLMAK

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-ÖZGEÇMİŞ

2-İKAMETGAH

3-MEZUN BELGESİ

4-IŞ DENEYİMİNİ GÖSTERİR SGK DÖKÜMÜ YA DA BENZER BELGE