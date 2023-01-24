﻿Mersin Anamur SYDV 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. VATANDAŞI OLMAK VE SON 6 AYDIR ANAMURDA İKAMET EDİYOR OLMAK
SİYASAL BİLGİLER İLE İKTİSADİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNE AİT BÖLÜMLERDEN LİSANS MEZUNU OLMAK
KAMU KURUMUNDA ÇALIŞMAYA ENGEL DURUMU OLMAMAK
TERCİHEN EHLİYETLİ OLMAK
EN AZ 1 YIL ÖZEL VE KAMU SEKTÖRÜNDE MUHASEBE ALANINDA İŞ DENEYİMİNE SAHİP OLMAK
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-ÖZGEÇMİŞ
2-İKAMETGAH
3-MEZUN BELGESİ
4-IŞ DENEYİMİNİ GÖSTERİR SGK DÖKÜMÜ YA DA BENZER BELGE
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