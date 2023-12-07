Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Mersin merkezli 6 ilde gereçkleştirieln yasa dışı bahis operasyonunda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinde para nakline aracılık ederek hesaplarını kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Bu sabah Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 17 şahsı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda telefon, banka dekontu ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 8 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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