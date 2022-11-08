8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarsus'taki gizemli kazıda çalışan arkeolog: Başka boyuta geçen gizli bir geçit kapısı var

Tarsus'taki gizemli kazıda çalışan arkeolog: Başka boyuta geçen gizli bir geçit kapısı var

Mersin Tarsus'un ilçesinde bir dönemin en ünlü olayı olan ve herkesin hala merak ettiği kazıyla ilgili iki arkeoloğun sözleri gündem oldu. Arkeologlar, 12 yıl önce aynı eve giren 15 kişinin çıkmadıklarını ve evin altında gizli bir geçit olduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 12:31
Takip Et

Mersin Tarsus'taki gizemli kazıda çalışan arkeolog: Başka boyuta geçen gizli bir geçit kapısı var

Tarsus'taki gizemli kazıda çalışan arkeolog: Başka boyuta geçen gizli bir geçit kapısı var
+
Aa
-

Türkiye'de vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdüren gizemli Tarsus kazısı yine gündem oldu.2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı, o dönem tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Kazının bitmesinin ardından ne bulunduğu ise gizli kaldı.

CANLARI PAHASINA KONUŞTUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Kazıda görev aldıklarını iddia eden iki arkeolog da araştırmacı-yazar Haluk Özdil'e kazıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arkeologlar, verdikleri bilgileri canları pahasına aktardıklarını ve bu bilgileri verdikten sonra canlarının tehlikede olduğunu ileri sürdüler.

"BAŞKA BOYUTA GEÇEN BİR KAPI VAR"

Arkeologların konuyla ilişkin iddiaları ise şu şekilde:

Orada telefonlar kesiliyor, kazı boyunca sorun devam etti. Hala bile aynı sorunu yaşayan insanlar var bölgede. Oranın altıyla ilgili olayı bütün Tarsus biliyor. 12 yıl önce oraya 15 kişilik bir işçi grubu kazı amacıyla giriyorlar. Bunlar görevliler ve bir daha çıkmıyorlar. Kazdıkları yerler açık ama kendileri yok. Cesetleri de yok. Herhangi bir yıkım falan da olmamış. Donuk taş diye bir şey var o bölgede çok bilinen. İşte orada geçit kapısı var dendi, herkes o kapının peşindeymiş öyle duyduk. Başka boyuta geçmek amacıyla kullanılıyor. Ama o boyuttaki varlıkların da buraya geçmesini sağlıyor o kapı. Böyle kapılar sadece dünyaya geçmek için açılmaz.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
1
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
2
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
3
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
4
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Araç sahipleri dikkat! Bolu’da kış lastiği uygulaması erken başlıyor
﻿Araç sahipleri dikkat! Bolu’da kış lastiği uygulaması erken başlıyor
﻿Araç sahipleri dikkat! Bolu’da kış lastiği uygulaması erken başlıyor
﻿İstanbul'da yol verme kavgası cinayetle bitti!
﻿İstanbul'da yol verme kavgası cinayetle bitti!
﻿İstanbul'da yol verme kavgası cinayetle bitti!
﻿Deniz Çoban'dan Serdar Aziz'in pozisyonuna bomba yorum: Bu penaltı değilse peki bunlar ne?
﻿Deniz Çoban'dan Serdar Aziz'in pozisyonuna bomba yorum: Bu penaltı değilse peki bunlar ne?
﻿Deniz Çoban'dan Serdar Aziz'in pozisyonuna bomba yorum: Bu penaltı değilse peki bunlar ne?
﻿İşin sırrı enginarın yaprağında
﻿İşin sırrı enginarın yaprağında
﻿İşin sırrı enginarın yaprağında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.