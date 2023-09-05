Tarsus'taki gizemli kazıda bulunan lahitle ilgili şoke eden iddia. Lahitteki sembol ortaya çıktı

Editör: Ayşe Memiş

Gizemli evle ilgili birçok iddia dolaşırken bir iddia da araştırmacı yazar Kürşad Berkkan’dan geldi.

Kürşad Berkkan’ın evle ilgili anlattığı iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Berkkan, bir tünel bulunduğunu, bu tünelde bir lahit bulunduğu ve bu lahitte önemli bir zatın yattığını iddia etti.

Videoda bazılarına göre bu lahitin HZ. Musa’ya ait olduğu bazıları da HZ. İsa’nın havarilerinden birine ait olduğu öne sürülüyor.

Berkkan şöyle anlatıyor:

Kazının olduğu yerde çok popüler olan bir kırmızı ev var herkes diyor ki işte o kırmızı evin içi kazıldı şöyle oldu o kırmızı evde define vardı. Hayır ben bizzati oraya gittim o kırmız evin altındaki tünele de girmiş birisiyim. Ben bizzati olayı yerinde inceledim. Yani bir hanımefendi harita ile beraber definecilerle anlaştı, kırmızı evin hemen arkasına beyaz kerpiçten yapımı beyaz bir yer var ilk orayı kazmaya başladılar. Çünkü kadının elindeki harita orayı gösteriyordu bu evi kazdıktan sonra kadının da beyanı şuydu. Bir mezar bulacağız mezarın etrafında ve içinde altınlar var heykeller var. Bunların hepsi sizin lahitin içinde yani mezarın içinde benim istediklerim var kemerimi alacağım, kitaplarımı alacağım ben işime bakacağım tamam mı tamam mı beyaz ev kazmaya başlandı kazıldıktan sonra tünel bulundu

Tünel bulunulunca bu o bölgede yayıldı Çünkü tünelden sonra hedef altınları almak lahit açıldı ve orada vazo taş sikkeler ve bir de heykelcikler buldular başka şeylerin olduğu da iddia edilenler arasında ama benim bildiğim bunlar. kitapla Kemer var mıydı bir beyana göre içinde yatan zat kimse sardığı kucakladığı söyleniyor kitabı ve kemer ve kitap alınarak söz verildiği üzere Ermeni kadına teslim edildiği söyleniyor. Tabii bunlar olunca o sikkeler toplanıyor vazolar toplanıyor heykeller toplanıyor bu işin bambaşka bir kısmı.

Şimdi gelelim daha başka kısmına ben buna yıllar evvel birileri vasıtasıyla bunu hep söylüyorum televizyon programlarında da söylemiştim başka televizyon programlarında da. Bir video izledim videoda bir lahit vardı. Bu devasa bir mezar vardı bu devasa mezarın üzerinde ilginç figürler vardı. Mezarın en sonundan başladılar görüntüye en başına geldiklerinde farklı bir şey dikkatimi çekti o da altın buzağı figürüydü sembolize edilmişti orada. Biz bunu nerede görmüştük Hz Musa hikayelerinde görmüştük altın buzağı hikayesini.

Dolayısıyla benim aklıma buradakiler için Yahudilerle alakalı olabileceği düşüncesi geldi bazıları dedi ki orada Kral Dakyanıs’un mezarı var o bulundu bazıları dediler ki Hazreti Musa'nın kabri olabilir İnşallah öyledir orada ne olduğunu bilmiyoruz ama size şu kadarını söyleyeyim bakın bence bu çok önemli bilgi orada yatan zat kim ise Hz Musa mıdır kardeşimdir bir başkası da bilmiyorum orada yatan kimse o normal bir lahit değil. Neden? görüntüler çekilirken oradaki eğitim başında bulunan görevli arkadaşların neredeyse göğüs hizasına geliyor. Lahitin yüksekliği ise en az 3-4 metre. Belki daha fazla çok uzun bir zat. Şu zamandaki insanlarımızın boyu belli. Dolayısıyla eski dönemlerde yaşamış mühim bir zatın olabileceğini tahmin ediyorum.

Tarsus Gerçekten tarih anlamında da çok mühim bir yer Aziz Pablos o bölgede yaşıyor Hz İsa'nın havarilerinden bir tanesi ve yine öldürülmesden önce oraya kaçtığını o bölgede olduğunu o bölgede yaşadığını biliyoruz.

Sizin aracılığınıza Sizin kalınız aracınızda bir şey daha ekleyim çok yakın zamanda Tarsus'ta aynı yerde ikinci bir kazaya şahit olacağız Bunu niye söylüyorum o bölgenin kısaca Tarsus kazısının yapıldığı evlerin çok yakınında büyük bir kale var kalede daha önce kazı çalışmaları yapıp ve bir kütüphane arandı bulunamadı Ama bu istikbali bilgiler bizim devletimizin elinde var ve o kaleye bir geçit var Tarsus'taki kazının olduğu yerden. Tarsus'taki kazıda tüneller bulundu ama ileriye bir nebze gidilebildi. Çünkü çok başka bir şeyle karşılaştılar Eminim çok yakın bir zamanda Tarsus'ta yeniden kaza yapılacak devletin kontrolünde bir kazıya şahit olacağız.

NE OLMUŞTU?

Tarsus kazısında yer altı şehri bulundu diyen de oldu, hazine çıktı diyende. Hatta Tarsus kazısı gizemli bir boyutlar arası kapıya açıldı diyenler bile oldu.

Kazıda görev aldıklarını iddia eden iki arkeolog da araştırmacı-yazar Haluk Özdil''e kazıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Arkeologlar, verdikleri bilgileri canları pahasına aktardıklarını ve bu bilgileri verdikten sonra canlarının tehlikede olduğunu ileri sürdüler.

TARSUS KAZISINDA NE VARDI?

Arkeologların konuyla ilgili iddiaları şu şekilde:

Orada telefonlar kesiliyor, kazı boyunca sorun devam etti. Hala bile aynı sorunu yaşayan insanlar var bölgede. Oranın altıyla ilgili olayı bütün Tarsus biliyor. 12 yıl önce oraya 15 kişilik bir işçi grubu kazı amacıyla giriyorlar. Bunlar görevliler ve bir daha çıkmıyorlar. Kazdıkları yerler açık ama kendileri yok. Cesetleri de yok. Herhangi bir yıkım falan da olmamış.

Donuk taş diye bir şey var o bölgede çok bilinen. İşte orada geçit kapısı var dendi, herkes o kapının peşindeymiş öyle duyduk. Başka boyuta geçmek amacıyla kullanılıyor. Ama o boyuttaki varlıkların da buraya geçmesini sağlıyor o kapı. Böyle kapılar sadece dünyaya geçmek için açılmaz.