Mersin'de 3 uyuşturucu taciri yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında 3 ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli şahıs belirlendi.
Jandarma ekipleri tarafından Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerinin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, 92 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 13 kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 29 fişek, 2 tabanca şarjörü ile 3 cep telefonunu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.