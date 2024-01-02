Mersin'de 3 uyuşturucu taciri yakalandı

Kaynak: İHA
Mersin'de 3 uyuşturucu taciri yakalandı
Mersin'in 3 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında 3 ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli şahıs belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerinin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, 92 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 13 kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 29 fişek, 2 tabanca şarjörü ile 3 cep telefonunu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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