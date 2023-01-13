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Denizi kirleten gemiye 10 milyon TL ceza

Mersin'de limana giriş için sıra bekleyen gemiye, denizi kirlettiği için 2 gün önce 3 milyon 674 bin TL, dün de 6 milyon 387 bin TL olmak üzere toplam 10 milyon 61 bin TL ceza kesildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:43
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Mersin’de denizi kirleten gemiye 10 milyon 61 bin lira ceza kesildi

Denizi kirleten gemiye 10 milyon TL ceza
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Mersin'de denizi temiz tutmak için havadan ve karadan incelemelerde bulunan belediye ekipleri, limana giriş için sıra bekleyen geminin denizi kirlettiğini tespit etti. Söz konusu gemiden denize boşaltılan atıklardan numune alan ekipler, 2 gün önce 3 milyon 674 bin TL kesti. Dün de denizi kirletmeye devam eden gemiye bu defa 6 milyon 387 bin TL ceza kesildi. Toplam 10 milyon 61 bin TL ceza kesilen gemiyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

(Kayna: DHA)

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