1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil kanala düştü: Sürücü hayatını kaybetti

Otomobil kanala düştü: Sürücü hayatını kaybetti

Mersin’de bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.  

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 12:44
Takip Et

Mersin'de feci kaza: 1 ölü

Otomobil kanala düştü: Sürücü hayatını kaybetti
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Mersin’in Tarsus ilçesinde kanala düşen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Olay, Kulak Mahallesi yakınlarında, sahil yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Cengiz idaresindeki 35 AK 5755 plakalı otomobil sahil yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrol çıkan araç takla atarak yol kenarındaki kanala düştü. Ters dönen araç içerisinde mahsur kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldı. Sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda, araç içerisinde bulunan iki şahsın ise kendi imkanları ile çıktıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
4
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
5
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
6
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
7
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.