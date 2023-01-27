Mersin'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Mersin'de araçlardan ve işyerlerinden plaka, laptop, elektrikli bisiklet ve dorse beyni hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda otolardan ve iş yerlerinden plaka, dizüstü bilgisayar, elektrikli bisiklet ve araçların dorse beyinlerinin çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, 5 ayrı hırsızlık olayını S.Ö. ve T.G'nin yaptığını tespit etti. Olay yerlerine kiralık araçla geldikleri ve bu araca da çaldıkları plakaları taktıkları belirlenen şahıslar, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



(Kaynak: İHA)