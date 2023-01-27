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Mobilya atölyesinde yangın çıktı

Mersin'de bir mobilya üretim atölyesinde çıkan yangında tesis tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:14
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Mersin'de mobilya üretim atölyesinde yangın çıktı

Mobilya atölyesinde yangın çıktı
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İHA

Mersin merkez Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'ndeki bir mobilya üretim atölyesinde yangın çıktı. Yangın, tesisteki yanıcı maddelerin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede tüm bölgeye yayıldı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yararlanan olmazken, tesis kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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