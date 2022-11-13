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Tır alev alev yandı

Mersin'de tır, seyir halindeyken dorse bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 11:28
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Mersin'de tır alev aldı

Tır alev alev yandı
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir tır alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus mevkisi çöp deposu bölgesinden Azerbaycan uyruklu Memmedov Anar'ın kullandığı plastik ham madde yüklü AN 310 AR çekici plakalı tırın dorse bölümünde seyir halinde iken henüz bilinmeyen nedeniyle alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Şans eseri yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.


(Kaynak: İHA)

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