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Mersin'de uyuşturucu satıcısı yakalandı

Mersin'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 09:49
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Mersin'de uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu satıcısı yakalandı
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Mersin'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği 1 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesi Bozön Mahallesinde 1 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheliyi yakalamak çalışma yaptı. Yapılan takip ve araştırma çalışmasında şüphelinin evini tespit eden ekipler, operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 655 gram metamfetamin, 32 gram esrar, 9 gram kokain, 12 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve suçta kullanılan 2 adet şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.


(Kaynak: İHA)

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