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Bahçesinde kendiliğinden yetişti tanesini 10 TL'den satıyor

Türkiye'de "kudret narı" (momordica charantia) olarak bilinen tropikal meyvenin bahçesinde kendiliğinden çıkıp ürün vermesiyle yetiştiriciliğine başlayan Mersinli çiftçi, haftada 100 kilogram hasat yaparak, tanesini 10 TL'den satıp ciddi bir kazanç sağlıyor.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 10:16
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Mersin'deki bahçesinde kendiliğinden yetişti tanesini 10 TL'den satıyor. Talih kuşu başına kondu 

Bahçesinde kendiliğinden yetişti tanesini 10 TL'den satıyor
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İHA'nın haberine göre, Erdemli ilçesi Yüksek Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası Nazif Seyran, yıllarca örtü altına 2 dönümlük arazisinde sebze yetiştirerek geçimini sağladı. Ciddi bir kazanç sağlamadığı için seracılığı bırakan Seyran, bahçesinde organik meyve ve sebzeleri yetiştirip satmaya başladı. 

5 yıl önce de sulama borularının geçtiği tarlasının kenarında farklı bir meyve veren bitkinin kendi kendine çıktığını gördü. Sulama suyuyla gelip bahçesinden çıktığını düşündüğü fidenin yetişenin ilk meyvesini koparıp ziraatçılara danışan Seyran bunun "kudret narı" olduğunu ve üretimini yaparsa ciddi bir gelir elde edeceğini öğrendi. 

Kendi çıkan fidenin verdiği çok sayıda meyvenin çekirdeklerinden onlarca fide alan Seyran, bahçesinin çevresine ekti. Her yıl yaklaşık 8 ay boyunca haftalık 100 kilograma yakın ürün hasat eden Seyran, tanesini 10 TL'den satarak ciddi bir kazanç elde etmeye başladı. 

Bilenin 10'ar 10'ar, bilmeyenin ise tek tek aldığı meyvenin sağlık açısından bir çok faydası olduğunu belirten üretici, eskiden sebze ekip para kazanamadığını şimdi ise gelirinin iyi olduğunu söyledi.

"GELİRİ ÇOK İYİ"

Tarımla uğraştığını anımsatan Nazif Seyran, "Organik sebze yetiştiriyorum, köylü pazarına götürüp satıyoruz, sipariş alıyoruz. 4-5 sene önce tarlamızın kenarından su geçiyordu, birkaç yerde fide çıktı. Yolmadım, yetişti meyvesi oldu. Bunu ziraatçı arkadaşlara götürdüm, faydalı bir meyve olan 'kudret narı' olduğunu söyleyince ben de çoğalttım" diye konuştu.

Seyran "2 dönüm araziye dikmeye başladık. İyi de mahsul veriyor. Taneyle satıyoruz. Tanesi 10 lira, elma gibi de yenilebiliyor. Daha önce domates, kabak, fasulye yetiştiriyorduk, hale gönderiyorduk bir şey kazanamıyorduk. Yukarıdan, havadan bir kısmet düştü, biz bunu çoğalttık, iyi de bir geliri var" dedi.

Talebin iyi olduğunu belirten Seyran, "Bilenler 10'ar tane alıyor, bilmeyenler bir tane alıp orada yiyorlar. Meyvenin bir tanesini mikserde ince ince kıyıyorlar, cam kavanoza bırakıyorlar üzerinden hakiki zeytinyağı ya da hakiki bal koyup 10 gün, 20 gün bekledikten sonra sabahları aç karına bir kaşık alıyorlar. Bu mide rahatsızlığına, şekere, kanser dahil her şeye faydalı" diye konuştu.

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