﻿Öyle bir etkisi var ki! Üstelik müthiş ve kolay bir karışım

Kudret narını uzmanlarda öneriyor. Kudret narı, sindirim sistemi, mide problemleri, bağırsak sorunu gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.



C vitamini açısından zengin bir besin olduğundan bağışıklık sistemi için de olumlu etkiler gösteriyor. Kudret narı taze hâldeyken bildiğimiz meyve gibi tüketiliyor. Kış mevsiminde ise tohumları kurutulup macun şeklinde yenebiliyor.



Kudret narı içeriğinde antioksidan bulunduğu için insan vücuduna çok faydası var. Yanık tedavisinde de kudret narından faydalanmak mümkün.

Kan şekerini dengeleyip karaciğeri temizlediği de bilinen kudret narı zeytinyağı ile birleşince ise ortayşa müthiş bir karışım çıkıyor.



KUDRET NARI NASIL KULLANILIRSA YARARLIDIR

Kudret narı farklı şekillerde tüketilebilir. Kişilerin tercihine göre kudret narı tüketimi değişebiliyor.

Kudret narını zeytinyağı ya da bal ekleyerek tüketebileceğiniz gibi taze meyve olarakta tüketilebilir.

Taze meyve şeklinde tüketimde ezerek içine bal karıştırılıp yenebilir. Bunun yanında kudret narı macunu da yapılabilir.

Çekirdeği çıkarılan kudret narını bir kavanozda su ve bal ile yaklaşık bir ay kadar bekletilerek tüketilebilir.

Taze meyve şeklinde tüketim: Kudret narı taze meyve şeklinde tüketilebilir. Kudret narını taze tüketmek istediğimizde çatalla ezerek püre hâline getirmek gerekir. Püre olan kudret narını içine bal ekleyerek tüketilebilir.

Zeytinyağı ile kudret narının tüketmek adeta şifa deposu anlamı taşır. Kudret narının çekirdekleri çıkartılır ve cam bir kavanoza konur. Kavanozun içerisine zeytinyağı konulur, karıştırılıp ağzı kapatılır. Yapılan bu karışımı her gün bir tatlı kaşığı yemek yeterli olacaktır.

KUDRET NARI ÇEKİRDEĞİ TÜKETİMİ ZARARLI MI?

Genel kanı olarak kudret narı çekirdeklerinin zehirli olduğu bilinir. Ancak kudret narının çekirdeği de doğru oranda tüketildiğinde yararlı. Kudret narının çekirdeklerini çıkartıp ezerek bal eklenir, bu karışım bir ay karanlık bir ortamda bekletildikten sonra macun olarak tüketilebilir. Önemli olan karışımın çok fazla tüketilmemesi, çekirdeklerinin yutulmamasıdır.