25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Öyle bir etkisi var ki! Üstelik müthiş ve kolay bir karışım

Öyle bir etkisi var ki! Üstelik müthiş ve kolay bir karışım

Hint ve Asya mutfağında bolca tüketilen kudret narı ülkemizde de bir çok kişi tarafından bilinir. Ancak faydalarını her nedense kimse bilmez. Oysa kudret narı özellikle zeytinyağı ile buluşunca tam ir zıpkın etkisi yapıyor. Bakın neye iyi geliyor.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 08:43
Takip Et

Müthiş ve kolay bir karışım: Zeytinyağlı kudret narı

Öyle bir etkisi var ki! Üstelik müthiş ve kolay bir karışım
+
Aa
-

Kudret narını uzmanlarda öneriyor. Kudret narı, sindirim sistemi, mide problemleri, bağırsak sorunu gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.

C vitamini açısından zengin bir besin olduğundan bağışıklık sistemi için de olumlu etkiler gösteriyor. Kudret narı taze hâldeyken bildiğimiz meyve gibi tüketiliyor. Kış mevsiminde ise tohumları kurutulup macun şeklinde yenebiliyor.

Kudret narı içeriğinde antioksidan bulunduğu için insan vücuduna çok faydası var. Yanık tedavisinde de kudret narından faydalanmak mümkün.
Kan şekerini dengeleyip karaciğeri temizlediği de bilinen kudret narı zeytinyağı ile birleşince ise ortayşa müthiş bir karışım çıkıyor.

KUDRET NARI NASIL KULLANILIRSA YARARLIDIR

Kudret narı farklı şekillerde tüketilebilir. Kişilerin tercihine göre kudret narı tüketimi değişebiliyor.
Kudret narını zeytinyağı ya da bal ekleyerek tüketebileceğiniz gibi taze meyve olarakta tüketilebilir.
Taze meyve şeklinde tüketimde ezerek içine bal karıştırılıp yenebilir. Bunun yanında kudret narı macunu da yapılabilir.
Çekirdeği çıkarılan kudret narını bir kavanozda su ve bal ile yaklaşık bir ay kadar bekletilerek tüketilebilir.

Taze meyve şeklinde tüketim: Kudret narı taze meyve şeklinde tüketilebilir. Kudret narını taze tüketmek istediğimizde çatalla ezerek püre hâline getirmek gerekir. Püre olan kudret narını içine bal ekleyerek tüketilebilir.

Zeytinyağı ile kudret narının tüketmek adeta şifa deposu anlamı taşır. Kudret narının çekirdekleri çıkartılır ve cam bir kavanoza konur. Kavanozun içerisine zeytinyağı konulur, karıştırılıp ağzı kapatılır. Yapılan bu karışımı her gün bir tatlı kaşığı yemek yeterli olacaktır.

KUDRET NARI ÇEKİRDEĞİ TÜKETİMİ ZARARLI MI?

Genel kanı olarak kudret narı çekirdeklerinin zehirli olduğu bilinir. Ancak kudret narının çekirdeği de doğru oranda tüketildiğinde yararlı. Kudret narının çekirdeklerini çıkartıp ezerek bal eklenir, bu karışım bir ay karanlık bir ortamda bekletildikten sonra macun olarak tüketilebilir. Önemli olan karışımın çok fazla tüketilmemesi, çekirdeklerinin yutulmamasıdır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
1
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
2
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
3
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
4
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
5
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
6
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
7
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿ Yolcu otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü!
﻿ Yolcu otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü!
﻿ Yolcu otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü!
﻿Öyle bir etkisi var ki! Üstelik müthiş ve kolay bir karışım
﻿Öyle bir etkisi var ki! Üstelik müthiş ve kolay bir karışım
﻿Öyle bir etkisi var ki! Üstelik müthiş ve kolay bir karışım
﻿Antalya AKEV Üniversitesi personel alacak
﻿Antalya AKEV Üniversitesi personel alacak
﻿Antalya AKEV Üniversitesi personel alacak
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.