Mersin’deki fırtınada Türkçe konuşan yoktu. Arkadaki otobüste Türk bayrağı olmasa yabancı ülke sanılırdı

Mersin’de bir anda çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada evlerin çatıları uçarken bazı ağaçlar ise devrildi. Sosyal medyada paylaşılan videoda fırtınada uçan sandalyeler ve sular altında kalan yollardaki araçlar görüldü.

Özellikle Tarsus ilçesinde etkili olan fırtına o sırada bir sokak düğününde olanları da vurdu. Fırtınadan kaçanların Türkçe konuşmaması dikkat çekti.

Yağmurdan dolayı bazı evleri su basarken, araçlar yolda kaldı, çok sayıda ağaç da yollar devrildi. Ağaçların devrilmesi nedeniyle bazı araçların da hasar gördüğü öğrenildi.

Şiddetli fırtına özellikle Gazipaşa, Bağlar, Mithatpaşa ve Altaylılar Mahallesi, Ali Menteşoğlu Caddesi, Hal Yolu, Mavi Bulvar ve Paşalar Sekisi Parkı gibi bölgelerde etkili oldu.