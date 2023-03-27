Beşiktaş'tan Mert Günok kararı

Beşiktaş Kulübü, büyük bir çıkış yakalayan ve milli takımın da kalesine geçen Mert Günok'la ilgili kararını verdi.

Siyah beyazlı kulübün 2024'te sözleşmesi biten Mert Günok'la ilgili yeni sözleşme kararı aldığı öğrenildi.

Yönetimin teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Mert Günok'un sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmak için menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.

23 kez A milli olan Mert Günok, Süper Lig’de bu sezon çıktığı 14 maçta 11 gol yerken 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı.