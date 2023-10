Mert Hakan Yandaş 'bu böyle gitmez' dedi. Sezonun kilit noktasını açıkladı

FB TV'ye açıklamada bulunan 29 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertli camianın 3 sezondur benzer kırılganlıklar yaşayarak başarıdan uzak kaldığına dikkati çekti.

“SEZONUN KİLİT NOKTASI BURASI”

Yeni sezona başarıya aç bir ekip kurularak başlandığını vurgulayan Mert Hakan, "Sancılı dönemlerde de sonuç aldığımız için burayı daha çabuk aştık. Hep böyle gitmeyecek. Camianın 3 sezondur kırıldığı yerler buralar. Buralarda yine birlikte kalmalıyız. Bence bu sezonun kilit noktası burası. Ben 4 sezondur buradayım. Ligin ilk dönemleri, hem Avrupa'da hem Türkiye'de bizim için gerçekten hep çok iyi geçen dönemler oldu ama ondan sonraki süreçlerde ufak bir dalgalanmada camia olarak çok çabuk kırıldık. Oyuncu grubu olarak bunda bizim de hatalarımız var. Bu kırılganlığı yaşamamamız için sürekli yabancı oyuncularımız da bizler de aynı mesajı vermeye çalışıyoruz. Ne olursa olsun, kim nasıl oynarsa oynasın günün sonunda yine bu oyuncu grubuyla sezon sonuna kadar devam edileceği için hep birlikte kalmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

“5 SAAT FUTBOL KONUŞTUK”

Lider karakterli oyunculara sahip olmanın önemine değinen tecrübeli futbolcu, "Gelen oyuncuların hepsi inanılmaz kariyerli ve başarıya aç, lider karakterler. Zaten camiayı bilerek gelmişlerdi. Biz ona çok hayran kaldık. Dzeko, Tadic, ben ve İrfan ilk yemeğe çıktığımızda sadece 5 saat futbol konuştuk. Onların camiayla ilgili bildikleri şeyler bizleri açıkçası şaşırtmıştı. Ne kadar sahiplenip geldikleri o gün belliydi. Bu, bizim işimizi daha da kolaylaştırdı. Yaşları kaç olursa olsun başarıya aç bir ekip toplandı. Camiaya saygı duyan ve sonuçları aldıkça ve stadyumdaki o keyfi gördükçe hepsi biraz daha fazla işin içine girdi. Bizim açımızdan da bu sene açıkçası o daha kolay oldu. Zaten hep kariyerleri boyunca şampiyonluğa ve başarmaya oynamış hırsta, karakterde oyuncular." değerlendirmesinde bulundu.

“KUPAYSA KUPA”

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan lider çıkmayı amaçladıklarını aktaran Mert Hakan, "Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kupa hedefleri konuluyor. Tabii biz içten içe neden olmasın diye düşünüyoruz. İyi de başladı. Lider bitirebileceğimiz bir gruptayız. Kazanma alışkanlığı elde ettik, bu gerçekten çok önemli. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapmaya çalışıyor. Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz gerek. Kupaysa kupa." şeklinde görüş belirtti.

En büyük hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu da hatırlatan Mert Hakan, maç maç düşünerek yollarına devam ettiklerini kaydetti.

“BU ÇOK BÜYÜK BİR ERDEM”

Yeni transferlerin takım kalitesini de yukarı çektiğini dile getiren sarı-lacivertli oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Hoca Fenerbahçe dinamiklerini en iyi bilen insan. Ben insan olarak, karakter olarak bahsetmek istiyorum. Egosu hiç olmayan biri ve iletişime inanılmaz açık. Saha içinde doğru neyse herkesle paylaşabilecek. Araştırıp, tartışıp doğruya varmaya açık bir hoca, insan olması çok önemli. Futbolcuların daha samimi, daha yakın davranmasını sağlıyor. Çoğu hoca oynattığı oyunun kusursuz ve tartışılmaz olduğunu düşünür ki hocaların kendi görüşüdür, futbolcular buna her zaman saygı duymak zorundadır. Ama hocamız bu eksiklikleri isim ayırt etmeksizin bütün herkesle konuştuğunda, her akşam her oyuncuyla diyalogda, 10-15 dakika herkesle fikir alışverişinde. Bu bence takımın bir an önce hocaya yanaşmasını ve birlikte olmasını sağladı. Buna açık olması gerçekten büyük bir erdem. Bu çok büyük bir erdem. En önemli özelliği insan ayırt etmeden sadece Fenerbahçe odaklı, Fenerbahçe’nin başarısı için çalışan biri. İnşallah her şey onun da hak ettiği gibi güzel olur ve sonu şampiyonluk olur. 2 kere direkten döndü, inşallah bu sene onun da hak ettiği başarıyı elde ederiz."

“TARAFTAR BU SEZON İNANILMAZ”

Mert Hakan, sarı-lacivertli taraftarların bu sezon kendilerine inanılmaz bir destek verdiğini dile getirdi.

Geçmiş yıllarda taraftarların zaman zaman kopukluklar yaşadığını hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Taraftarlar bu sezon inanılmaz. Bu sezon başladığından beri stadyum atmosferi bizim rakipken buraya geldiğimiz o atmosfere dönmeye başladı. Gelmek istemezdik. Oyun 3-0, 4-0 olduktan sonra takımın bir gardı düşer. Ama öyle coşkulular ki oyuna giren oyuncu da bir şeyler vermek istiyor. Dakika 89-90, oyuncular 5-6 kişi ceza sahası içine giriyor. Bu tamamen o statta oluşan coşkuyla, oyunun gücüyle alakalı bir durum." ifadelerini kullandı.

“VİCADINIMIZ YILLARDIR YARALI”

Mert Hakan Yandaş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin şu görüşleri paylaştı:

"Öncelikle canımızın yandığı, üzüntümüzün tarifsiz olduğu bir konuya dair birkaç cümle söyleyeceğim. Masum bebeklerin, çocukların, insanların, suçsuz binlerce kişinin katledilmesine sessiz ve tepkisiz kalmayı kabul edemiyorum. Bu süreç ve yaşananların bir an önce son bulması adına sorumluluğu olan herkesi göreve davet ediyorum. Bu konuda vicdanlarımız yıllardır yaralı! Ancak son yaşananlar artık tüm dünyayı harekete geçirmeli."