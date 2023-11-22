Ali Koç'un 'Generalimiz' dediği Mert Hakan Yandaş'a yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemine yönelik çalışmalar sürerken takımda sözleşmesi bitecek oyuncular için de harekete geçildi.

Fanatik'in haberine göre yönetim ilk olarak yerli futbolcusu için kolları sıvadı.

Ali Koç'un, "Bizim generalimiz. Saha içi, saha dışı savaşıyor" dediği Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

YENİ TEKLİFE YANIT VERECEK

Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi çok isteyen Mert'in, yeni teklife kısa sürede 'evet' diyeceği öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler, 2020'de başarılı orta saha oyuncusunu Galatasaray'ın elinden kaparak Sivasspor'dan bedelsiz olarak transfer etmişti.

Mert Hakan, Çubuklu'yla çıktığı 106 resmi maçta 7 gol, 16 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon ise sık sık sakatlıklarla boğuştu.

